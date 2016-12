Giffoni, Paolo Genovese: "Il mio prossimo film si intitolerà Il primo giorno della mia vita"

Il suo ultimo film " Perfetti Sconosciuti " ha riscosso un grande successo, eppure per Paolo Genovese la ripresa del cinema italiano è ancora lontana. Il regista è stato ospite di Giffoni Experience e ha parlato del nuovo lungometraggio: "Stranamente ho solo il titolo, ' Il primo giorno della mia vita '. Non ci sarà l'amaro cinismo di Perfetti Sconosciuti, anzi sarà il contrario, molto positivo".

"Probabilmente nasce come reazione a questo momento, in cui tutto il mondo sembra andare a fuoco. Ho voglia di fare un film sulla bellezza della vita', ha proseguito. Parlando del cinema italiano, il cineasta ha aggiunto: ''Ogni volta che sento parlare di rinascita del cinema italiano mi viene da sorridere. Una vera rinascita ci sarà solo quando ci sarà continuità. Se pensiamo agli incassi di quest'anno, al netto del fenomeno Zalone, siamo inguaiati. I problemi sono tanti, e se il pubblico non va al cinema, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, è anche perché non ci sono abbastanza film belli, abbiamo troppi alti e bassi. Bisogna innestare un circolo virtuoso''.

Per Genovese, inoltre, ''in Italia manca una politica culturale'' per la settima arte. Il cinema ''va insegnato anche a scuola, ci vuole un'educazione all'immagine e non si percepisce il grave danno portato dalla pirateria, che toglie il 30% di mercato a un film''.