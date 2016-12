Giffoni, Miriam Leone: "C'è girl power ma bisogna far squadra, al cinema amo correre rischi"

"Da siciliana mi porto dentro certe tradizioni in cui credo - prosegue - come quella del pranzo a tavola, ma sento anche una forte spinta all'indipendenza". Dopo la coroncina da Miss nel 2008 ha debuttato in tv l'anno dopo a Unomattina Estate: "E' stata la vera gavetta, con sveglia tutte le mattine alle quattro e mezzo". La tv le ha anche regalato due personaggi che l'hanno segnata e fatta crescere: Veronica Castello, l'aspirante showgirl pronta a tutto nella serie di Sky sugli anni di Mani Pulite, "1992", e l'ispettore della Omicidi Valeria Ferro nella serie di Rai3 "Non uccidere": "Due ruoli molto diversi. Dopo la donna che punta tutto sulla sua fisicità di 1992, per Valeria ho fatto un lavoro di scarnificazione, per trasmettere la sua ferita, il suo mondo interiore". Da poco si è anche conclusa l'esperienza di co-conduzione delle Iene: "E' stato molto divertente, sono felice di averlo fatto, ma sapevo che per gli altri impegni non avrei potuto ripeterla, quindi, addio Iene".

Come attrice, la Leone si sente arrivata ad un punto "in cui non mi interessa più tanto dimostrare ma essere. Amo questo lavoro, lo faccio con grande passione e umilta' e con la consapevolezza di avere ancora tanto da imparare". Quest'anno è arrivata anche a Cannes con "Fai bei sogni" di Marco Bellocchio: "Un maestro, che con te analizza ogni scena. Pur di lavorare con lui, giravo a Torino di giorno 'Non uccidere' e di notte il suo film".



E' anche la protagonista femminile di un altro dei titoli più attesi della stagione, In guerra per amore di e con Pif: "Visto che il film è ambientato durante lo sbarco in Sicilia speravo per una volta di poter girare nella mia terra, ma niente, il mio personaggio vive a New York e noi abbiamo girato a Cinecittà. Pif è un uomo molto intelligente, un poeta, che nel suo modo così personale riesce anche a fare denuncia". A Miriam piacciono sopratutto i ruoli scomodi: "Amo correre rischi".