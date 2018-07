Giffoni Film Festival, Siani: "Torno a Napoli per una favola contemporanea"

Giffoni Film Festival: da Alessadro Siani a Diletta Leotta, gli ospiti dellʼottava giornata Alessandro Siani LaPresse 1 di 18 LaPresse 2 di 18 Gli Autogol LaPresse 3 di 18 Donato Carrisi LaPresse 4 di 18 Ludovica Coscione LaPresse 5 di 18 LaPresse 6 di 18 LaPresse 7 di 18 LaPresse 8 di 18 LaPresse 9 di 18 Dario Albertini LaPresse 10 di 18 Gianmarco Tognazzi LaPresse 11 di 18 LaPresse 12 di 18 Diletta Leotta LaPresse 13 di 18 LaPresse 14 di 18 LaPresse 15 di 18 LaPresse 16 di 18 Carlo Sibilia LaPresse 17 di 18 Gli Autogol LaPresse 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il nuovo, che verrà girato tra Napoli, Roma e la Francia, lo vede alla regia, alla sceneggiatura e, ovviamente, protagonista come attore. Siani non parla di un cambio di rotta e non ama usare la parola 'coraggio' per un film, ma racconta il suo prossimo lavoro come una "somma di quelli precedenti, una favola" e aggiunge "mi piace immergermi in mondi fantastici; qui riprenderò anche quello sfondo legato a serie tv come quelle di Netflix e Sky".



Napoletano di nascita e di cuore, l'attore difende ed esalta la sua città. "A Napoli ci fermeremo un po', almeno 3-4 settimane, e sono felice di annunciare che molto probabilmente gireremo anche nella Città della Scienza".



"Napoli oggi è viva, batte, è una citta' che ha voglia di dare - continua -. Si dice che c'è un'altra Napoli, in realtà Napoli è una sola, ci sono solo diversi napoletani. Napoli è come un libro bello, ogni volta che lo rileggi trovi sempre cose nuove che ti piacciono".