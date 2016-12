Giffoni Film Festival scalda i motori

Intense le tematiche proposte in GENERATOR +13: dai sogni adolescenziali scanditi dal ritmo di musica rock a temi molto piu' delicati come l'elaborazione del lutto. In gara, tra gli altri, il norvegese Beatles, diretto da Peter Flinth e l'inglese The Beat Beneath My Feet di John Williams interpretato da Luke Perry, noto per essere stato uno dei protagonisti del telefilm "Beverly Hills 90210".



Produzioni che provengono da mezzo mondosono state scelte per raccontare la complessita' di GENERATOR +18. L'incontro, l'incrocio di destini tra diverse età e differenti generazioni è il tema ricorrente dei cortometraggi fiction della sezione, che propone nove film. Tra questi Pitahaya firmato da Albert Espinosa (autore di Braccialetti Rossi) e tre corti italiani: Carvina di Luca Marcionelli con Salvatore Esposito, attore della serie Gomorra; Point of view di Matteo Petrelli e La Malaerba di Mirco Valenza.



Integrazione, terrorismo, genocidio, sono, infine, alcuni dei temi al centro delle opere della sezione GEX DOC. Tra questi Protagonisti Per Sempre di Mimmo Verdesca, vincitore del nastro d'argento per il miglior documentario, in cui il regista compie un excursus dal neorealismo ad oggi con gli enfant prodige di altri tempi.