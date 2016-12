Giffoni Film Festival, è il giorno più atteso: arriva Orlando Bloom

Dopo il fortunato ruolo del corsaro innamorato Will Turner nei primi tre capitoli della saga, Orlando Bloom tornerà in Pirati dei Caraibi: Dead Men Tell No Tales, che arriverà nelle sale nel 2017. Il bell'attore britannico sarà sul grande schermo (negli Stati Uniti) già il prossimo 21 agosto, quando uscirà Digging For Fire di Joe Swanberg, in cui recita accanto a Jane Adams, Steve Berg, Anna Kendrick e Sam Rockwell.



Bisognerà invece aspettare fino al 2016 per vederlo nell'atteso Unlocked, un action-thriller con un cast stellare che annovera Michael Douglas, John Malkovich e Toni Collette.



Bloom arriva a Giffoni direttamente da Saint Tropez, dove ha partecipato al party di raccolta fondi organizzato dalla Fondazione Leonardo Di Caprio, impegnata nella tutela dell'ambiente.



Tra i film dell'attore, che è anche stimato interprete teatrale, Black Hawk Down, Troy, Le crociate, I tre moschettieri, Elizabethtown e ovviamente le trilogie de Il Signore degli Anelli e dell'epico prequel Lo Hobbit, in cui vestiva i panni di Legolas, personaggio amatissimo dal pubblico.