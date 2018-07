Giffoni Film Festival 2018, da "Ant-Man and the Wasp" a "Mamma Mia! Ci risiamo"

"Ant-Man and the Wasp" , in anteprima italiana, è il film d'apertura della quarantottesima edizione di Giffoni Film Festival che quest'anno si svolge dal 20 al 28 luglio, con il tema Aqua . Ad accompagnare il cinecomic Marvel i due protagonisti, Evangeline Lilly e Paul Rudd . Tra gli ospiti internazionali anche Jeremy Irvine che presenta il nuovo "Mamma Mia! Ci risiamo" e Sam Caflin che torna per l’anteprima del suo ultimo film "Resta con me" .

Il tema scelto per il Giffoni 2018, Aqua, è il primo atto di una trilogia che si compirà con la 50° edizione nel 2020. Il festival, unico evento cinematografico completamente dedicato al cinema per ragazzi, presenta 100 opere in concorso tra lungi e corti, tra le 8 sezioni competitive, che affrontano argomenti e storie dedicati ai giovanissimi, puntando su temi caldi dell'attualità. Sempre per quanto riguarda le anteprime, da segnalare il 21 luglio il nuovo capitolo Diney/Pixar "Gli Incredibili 2" (proiezione speciale in lingua originale prima dell'arrivo in sala a settembre), il 23 il film d'animazione "Ape Maia e le Olimpiadi del Miele" , il 26 "Zanna Bianca" , evento speciale con il regista Alexandre Espigares e il 27 "Hotel Transilavania 3" , che arriverà nelle sale dal 22 agosto. Tanti sono i protagonisti italiani presenti, rra nomi emergenti e talent affermati: il regista Marco Ponti e l’attrice Matilda de Angelis , protagonista di "Una vita spericolata" (23 luglio), Ilenia Pastorelli (25 luglio), Ferzan Ozpetek (21 luglio), Jasmine Trinca (23 luglio), Simona Cavallari (25 luglio), Rocco Papaleo (26 luglio), Alessandro Siani e Gianmarco Tognazzi (27 luglio), Ficarra e Picone (28 luglio) passando per Anna Valle (21 luglio), Frank Matano (22 luglio) Francesco Scianna e Fabio Troiano (22 luglio), Alessandro Avataneo (23 luglio), Maccio Capatonda (24 luglio), Sarah Felberbaum (26 luglio), Cristiano Caccamo e Mariasole Pollio (21 luglio), Francesca Chillemi, Diana Del Bufalo, Brando De Sica, Francesca Giordano, Jenny De Nucci (22 luglio), Luca Abete, Cosimo Terlizzi, Andrea Arcangeli, Luigi Catani Javer Francia, Chiara Francia, Tiziano Francia, Marcela Citterio (24 luglio), Ludovica Coscione, Donato Carrisi, Dario Albertini, Diletta Leotta (27 luglio).

Tecnologia e ricerca saranno tra le protagoniste della prima giornata del Festival con un ospite d'eccezione: il robot umanoide Pepper che vestirà i panni di giurato come "giffoner 5601". Intratterrà i ragazzi introducendo il concetto d'intelligenza artificiale (tema chiave di Next Generation, la rassegna d'innovazione interna al Giffoni) mostrando il proprio livello di autonomia e la possibilità di interagire in maniera naturale con il pubblico. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Giffoni Innovation Hub.



LA PROGRAMMAZIONE SULLE RETI MEDIASET - Dal 20 luglio il "Giffoni Film Festival" torna anche sulle Reti Mediaset con rubriche, approfondimenti e interviste esclusive. Canale 5 riserva al festival cinematografico per ragazzi una striscia quotidiana, condotta dalla giornalista Elisa Esposito, in onda dal lunedì al sabato alle ore 13.35 e la domenica, alle ore 14.00. Si parlerà di cinema, musica e attività didattiche, incontrando, con le giovani giurie, i grandi protagonisti del mondo dello spettacolo. ITALIA 1 Italia 1 propone un appuntamento quotidiano alle ore 12.05 con aggiornamenti e curiosità. TGCOM24 Su Tgcom24, tre finestre quotidiane alle ore 10.30, 14.30 e 17.30.



RADIO 105 RADIO UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE - Anche in questa edizione grande spazio sarà dedicato alla musica. Per il primo anno Radio 105 è radio ufficiale della manifestazione. La radio ha contribuito alla definizione del cast degli artisti coinvolti e per tutti i giorni di Festival andrà in onda in diretta da Giffoni Valle Piana con i suoi talent. Per raccontare e farsi raccontare il Festival dalla voce di protagonisti e ospiti, infatti, Dario Spada, Gli Autogol e Max Brigante trasmetteranno in diretta da uno speciale studio mobile allestito nella Cittadella del Cinema.