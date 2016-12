Giffoni 2016, Maccio Capatonda: "Pronto per il mio nuovo film". Evanna Lynch: "Bene una Hermione nera"

In attesa dell'uscita dello spin-off-prequel di Harry Potter, "Animali fantastici e dove trovarli", in arrivo nelle sale italiane a novembre, il popolo di giovani devoti della saga, ha sommerso d'affetto a Giffoni Experience, Evanna Lynch, volto nei film dell'indipendente e anticonvenzionale Luna Lovegood.



Nonostante l'attrice 24enne irlandese sia al Festival come interprete dell'indie "My Name Is Emily", storia commovente di un'adolescente difficile che intraprende un viaggio doloroso ma ricco di scoperte, inevitabile che la maggiorparte delle domande dei fan sia sulle storie di J.K Rowling. Compresa una sulla scelta di affidare il ruolo di Hermione adulta a un'attrice nera, Noma Dumezweni, in "Harry Potter and the Cursed Child", il sequel teatrale in due parti, in scena a Londra, che riprende la vicenda 19 anni dopo la fine dei film. ''La trovo una decisione giusta - ha commentato - il personaggio di Hermione ha un'anima libertaria, lotta per chi è in difficoltà, ha totalmente senso immaginarla come parte di una minoranza. Una delle cose più belle di J.K Rowling, che per me è un punto di riferimento, è il modo in cui utilizzi i suoi personaggi per comunicare un messaggio''.