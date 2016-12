Giffoni 2016, anteprime e ospiti per la 46esima edizione

Si apre con l'anteprima italiana del nuovo blockbuster animato Pixar - Disney "Alla ricerca di Dory". Per l'occasione saranno presenti Baby K e lo Youtuber IlVostroCaroDexter che sveleranno il loro particolare legame con il film.



In programma 175 opere, di cui 105 in concorso, quattro anteprime, otto eventi speciali e un teaser. Saranno 4151 i giovanissimi giurati, dai 3 anni in su, provenienti da 51 Paesi, divisi nelle sezioni competitive per fascia d'età. Fra le altre premiere, il reboot al femminile "Ghostbusters", "Io prima di te" con Claflin e Emilia Clarke, "New York Academy" e il film "Fungus the Bogeyman", con Timothy Spall.





Jennifer Aniston sarà l'ospite d'eccezione, ma con lei ci saranno anche Sam Claflin (volto simbolo dell'amata saga "Hunger Games"), Nicholas Hoult ("About a boy" e "X-Men" che presenterà anche il suo ultimo lavoro "Equals", Prodotto da Ridley Scott), Mika, Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Il cast di “Gomorra 2 – La serie” con Marco D'amore, Salvatore Esposito, Cristiana Dell'anna, Cristina Donadio, Fabio De Caro e Marco Palvetti, e ancora Valerio Mastrandrea, Miriam Leone, Gabriella Pession, Antonia Liskova, Elena Radonicich, Alessandro Tersigni, Ricky Memphis, Nicholas Galitzine, Ilenia Pastorelli, Chiara Francini, Giulio Berruti, Simone Montedoro, Madalina Ghenea, Massimiliano Gallo.



In programma anche una maratona dedicata al Premio Oscar Leonardo DiCarpio, con cinque film, da "Prova a Prendermi" fino a "The Wolf of Wall Street".





Torna anche l'appuntamento con Masterclass, la sezione di approfondimento con i grandi protagonisti del cinema e dell'audiovisivo che vedrà protagonisti Marco D'amore, I Manetti Bros, Gabriele Mainetti, Claudio Giovannesi, Claudio Cupellini, Matteo Garrone, Paolo Genovese, Ivan Cotroneo, Francesco Ghiaccio, Francesco Apolloni, Patrick Moran, Antonio Catania, Matteo Rovere.