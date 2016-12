Gianni Morandi scatenato a 70 anni tra musica, fiction e desiderio di tour

09:39 - Gianni Morandi compie 70 anni l'11 dicembre. Una vita di musica, successi ma anche di qualche momento buio che poi ha superato grazie a "determinazione e fortuna", dice a Tgcom24. Il suo bilancio in musica si traduce nel doppio cd "Autoscatto 7.0" con tre inediti, due firmati dall'amico Cesare Cremonini. "Questo è un momento brutto per il nostro Paese, il futuro è in mano ai giovani", afferma. Tra i progetti futuri una fiction e forse un tour.

Morandi ha costruito la scaletta dei due cd di "Autoscatto 7.0" insieme ai fan della sua pagina Facebook che ha raggiunto oltre 1 milione e 100mila 'Mi Piace'. Presenti le canzoni più rappresentative dei diversi momenti di una lunga carriera da "In ginocchio da te" a "Occhi di ragazza" oltre ai duetti con Lucio Dalla ("Vita"), Amii Stewart ("Grazie Perché"), Alessandra Amoroso ("Credo nell'amore) e Barbara Cola ("In amore"). Nell'album anche il nuovo brano inedito, "Io ci sono" nelle radio con il testo firmato dallo stesso Morandi assieme a Saverio Grandi e musiche di Emiliano Cecere. Gli altri due inediti sono "Lascia il sole" e "Amor mio" scritti per Morandi da Cesare Cremonini con il quale aveva già collaborato nel 2012, per il film "Padroni di casa" diretto da Edoardo Gabbriellini.



Perché "autoscatto" e non "selfie"?

E' una mia piccola battaglia personale. L'autoscatto c'è da anni e continuo a chiamarlo così. Sulla mia pagina Facebook mi prendono bonariamente in giro quando uso la parola 'autoscatto' e mi scrivono 'si dice selfie!' (ride, ndr).



Il tuo amore per Facebook è viscerale, da dove nasce?

Dalla voglia di normalità che questo Paese ha in un momento così difficile e duro. Posto foto e pensieri semplici che facciano sorridere e vivere qualche attimo spensierato. Mi sembra già una bella conquista.



Hai vissuto due carriere diverse: prima il successo, il momento buio e la risalita. Qual è il segreto per farcela?

Non credo ci sia un segreto quanto piuttosto, per quello che mi riguarda, tutto è dipeso dalle mie origini umili. Ho sempre avuto i piedi piantati ben per terra come mi hanno insegnato i miei genitori. Siamo gente di montagna, concreta, che ha vissuto anche momenti molti difficili. Quando ho iniziato ad avere successo non sapevo bene cosa mi stesse accadendo...



Poi cosa è successo?

Proprio nel momento della massima popolarità sono cambiati il vento, il contesto sociale e anche quello musicale. L'Italia stava cambiando. Non squillava più il telefono, non mi chiamava più nessuno e allora mi sono rimesso a studiare. Poi è ripassato il treno determinante della mia vita e l'ho preso al volo. Devo dire che nella mia vita ho sempre avuto una grande fortuna. Penso che bisogna trovarsi nel posto giusto, nel momento giusto e avere un pizzico di fortuna.



A proposito di speranza, la canzone più votata sul Web è stata "Uno su mille"...

Il nostro Paese è stanco e la crisi che c'è è spaventosa. Anche io l'ho vissuta anni fa e in qualche modo ne siamo usciti fuori. Ma oggi il treno della speranza tarda ad arrivare, questo lo vediamo tutti... Io non sono andato a votare in Emilia Romagna perché mi hanno deluso i casi di corruzione che si sono verificati. Ho fiducia nei giovani, speriamo che prendano il mano il loro futuro!



Pensi di tornare in tour?

Mi piacerebbe molto e nell'ultimo che ho fatto è stato davvero bello stare a contatto con la gente. Ci stiamo pensando.



E c'è ancora la televisione nel tuo futuro?

C'è una bella proposta di una fiction in ballo. Mi piacerebbe molto tornare a recitare. Vediamo se nelle prossime settimane si concretizzerà tutto.