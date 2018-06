Gianni Morandi perde le valigie in aeroporto: la "denuncia" su Facebook

Atterrare in aeroporto e attendere per parecchi minuti davanti al nastro dei bagagli prima di rendersi contro che probabilmente le proprie valigie sono state smarrite. A quanto pare è una "disgrazia" che non risparmia nemmeno i Vip. L'ultimo malcapitato è Gianni Morandi che dopo un volo Roma - Cagliari si è reso conto che i suoi bagagli non erano arrivati in Sardegna con lui. A denunciare l'accaduto, ma con il sorriso, è lo stesso cantante sulla sua pagina Facebook.