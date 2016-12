Gianni Morandi e Giancarlo Magalli, arriva il selfie "riparatore"

Eccoli insieme, in un selfie in cui appaiono sorridenti come due grandi amici. Gianni Morandi e Giancarlo Magalli depongono l'ascia di guerra e su Facebook postano la foto della pace. "Dopo mesi di inseguimenti, finalmente sono riuscito a fare un autoscatto con il grande MAGALLI! Evviva!!!", scrive il cantante sui social. A un anno dalla polemica, quando il conduttore accusò Gianni di essersi sottratto a una foto, è tornato il sereno.