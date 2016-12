Gianni Morandi cade in giardino e si frattura tre costole

Gianni Morandi si è fratturato tre costole cadendo nel proprio giardino: a farlo sapere è lo stesso cantante con un post sui social network. "Sono costretto in casa da tre giorni e ci resterò ancora per un po', a riposo assoluto", scrive. E spiega che "mentre lavoravo in giardino sono scivolato sull'erba bagnata, cadendo all'indietro e sbattendo violentemente la schiena su un tronco tagliato che era per terra. Il dolore è stato fortissimo".