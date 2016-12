Gianna Nannini, lancia l'Hitstory Tour: "Il rock deve riprendersi i teatri"

Partirà il 20 marzo dall'Auditorium del Lingotto di Torino " Hitstory Tour 2016 ", la nuova avventura live di Gianna Nannini . La rocker senese con questo tour riporta il rock nei teatri , con una data conclusiva d'eccezione all' Arena di Verona , dove sarà accompagnata dalla Bohemian Symphony Orchestra . "Il rock deve riprendersi i teatri, perché sono i posti con l'acustica migliore - dice lei a Tgcom24 -, nei Palasport è troppo riduttivo, come il karaoke".

L'occasione per parlare del tour e lanciare 5 nuove tappe che sono state aggiunte al già fitto calendario, è stata una festa organizzata a Milano, con tanto di showcase per i fan che hanno potuto partecipare. E proprio il pubblico è alla base della scelta della Nannini di portare il tour di supporto alla sua ultima raccolta, "Hitstory", nei teatri. "E' un'atmosfera molto più raccolta, noti ogni dettaglio - dice lei -. Non escludo nemmeno di parlare più del solito, io che nei concerti non lo faccio quasi mai".



Nei teatri la rocker si esibirà accompagnata da un gruppo ritmico composto da Davide Tagliapietra alle chitarre, Moritz Müller, uno dei più bravi batteristi europei, e il bassista Daniel Weber. A completare la band ci saranno un tastierista e tre coristi. Nella serata veronese del 14 maggio, ci sarà poi la Bohemian Symphony Orchestra, l'orchestra sinfonica rock che ha accompagnato Gianna nel suo recente tour in Germania Rock Meets Classic. Oltre ai 56 elementi dell'orchestra, la rocker sarà sul palco con una sezione ritmica diretta da Tagliapietra e accompagnata da coristi.



LE DATE DEL TOUR

20 MARZO TORINO – Auditorium del Lingotto G. Agnelli

21 MARZO TORINO – Auditorium del Lingotto G. Agnelli

26 MARZO SANREMO – Teatro Ariston

4 APRILE MILANO – Teatro degli Arcimboldi

5 APRILE MILANO – Teatro degli Arcimboldi

7 APRILE MILANO – Teatro degli Arcimboldi

8 APRILE MILANO – Teatro degli Arcimboldi

11 APRILE LUGANO – Pala Congressi

13 APRILE ROMA – Auditorium Parco della Musica

14 APRILE ROMA – Auditorium Parco della Musica

17 APRILE PARMA – Teatro Regio

20 APRILE TRIESTE – Teatro Rossetti

23 APRILE PADOVA – Gran Teatro Geox

29 APRILE FIRENZE – Teatro Verdi

30 APRILE FIRENZE – Teatro Verdi

2 MAGGIO FIRENZE – Teatro Verdi

4 MAGGIO BOLOGNA – Europauditorium

7 MAGGIO MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

10 MAGGIO NAPOLI – Teatro Augusteo

11 MAGGIO BARI – Teatro Team

14 MAGGIO VERONA – Arena