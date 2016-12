5 maggio 2015 Gianna Nannini, la tradizione vestita di rock per il travolgente Hitalia.Rocks Il tour nei palasport della rocker senese è partito lunedì dal Mandela Forum di Firenze, per la prima delle 10 date che lo compongono Tweet google 0 Invia ad un amico

14:50 - Ha debuttato a Firenze, in una Mandela Forum esaurito, l'Hitalia.Rocks Tour di Gianna Nannini. Dopo il fenomenale successo degli appuntamenti live di Gianna in Germania, Austria e Svizzera, Hitalia.Rocks approda nei palasport italiani. Il tour segue il fortunato album di cover di classici della canzone italiana pubblicato a dicembre e già diventato triplo platino.

Dieci date in Italia per ritrovare la grande musica italiana trascritta e prodotta da una delle sue più grande interpreti. Le radici della nostra musica in questo tour si fondono con il piglio rock della Nannini dando a brani celebri un vestito mai sentito prima. Il concerto vede Gianna supportata da un trio rock al quale si aggiunge l'elettronica in tempo reale e le programmazioni di Alan Moulder (Arctic Monkeys, U2, Depeche Mode, Placebo, The Killers, Foo Fighters). Ad aprire gli show c'è il cantautore e musicista Enrico Nigiotti, reduce dal successo sanremese.