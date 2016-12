Gianna Nannini incontra i fan: "Ho passato un momento difficile"

Parla di un momento difficile della sua vita, superato grazie al suo unico credo, ovvero la musica. Gianna Nannini incontra i fan a Milano - come è da tradizione prima della fine dell'anno - e parla per la prima volta del libro che ha appena dato alle stampe: "Cazzimiei". "Sono flashback di un momento difficile mentale", spiega. Ma poi è anche l'occasione per abbracciare i suoi ammiratori e naturalmente cantare: "Dopo mia figlia siete la cosa più importante della mia vita", assicura.