Gianluca Grignani ricoverato per un'intossicazione etilica a Lodi

Il cantante Gianluca Grignani è stato soccorso per intossicazione etilica vicino alla sua abitazione a San Colombano al Lambro nel Lodigiano. I sanitari del "118" sono arrivati dopo essere stati chiamati dai familiari del musicista e lo hanno trovato in un forte stato di eccitazione. Proprio per questo è stato anche necessario l'intervento dei carabinieri che sono stati chiamati sul posto dai soccorritori.