Gianluca Grignani: "Ne uscirò, i fan e la famiglia sono la mia verità"

Dopo il ricovero per una intossicazione etilica Gianluca Grignani affida a Facebook le sue prime parole. E si rivolge ai fan e alla sua famiglia: "Io sono le mie canzoni, sono 'fuori dagli schemi' da sempre, ma non come qualcuno vuole far pensare. L'ho detto anche in questi giorni: sono l'uomo e l'artista, in maniera inscindibile".