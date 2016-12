Gianluca Grignani: "Festeggio sul palco i miei 20 anni rock"

A pochi mesi dall'uscita dell'album "Una strada in mezzo al cielo", in cui celebra i suoi primi vent'anni di attività, Gianluca Grignani torna live con il mini-tour " Rock 2.0 " che farà tappa a Milano (l’1, Alcatraz) e Roma (il 3, Atlantico). "Quest’estate ho fatto dei live acustici a sorpresa proprio per prepararmi al meglio per questi due importanti eventi - ha spiegato - Non ci saranno altre occasioni per vedermi in concerto!".

Solo due eventi live per festeggiare i 20 anni di musica: come mai hai preferito fare così rispetto al classico tour?

Queste due date fanno parte di un “percorso-progetto” nato a maggio quando mi ero preso una pausa dai media per dedicarmi ad una serie di concerti live acustici in club da solo con la chitarra in una dimensione più intima con il mio pubblico. Da qui il passaggio è stato d’obbligo: un crescendo, per arrivare alla dimensione "elettronica" su palchi più grandi, per proseguire con una serie di nuovi live acustici in teatro.



In 20 anni di musica come sei cambiato?

I miei sogni, la voglia e l'esigenza di scrivere canzoni sono sempre uguali ma ora sono più sicuro e ho meno paure di quando da ragazzo ho iniziato questo lavoro.



Come è cambiata la musica attorno a te?

La musica cambia e soprattutto il modo di usarla; oggi mi sento sicuramente più vicino al modo di fruirla rispetto a quando sono uscito: "Fabbrica di Plastica", il mio secondo album, lo aveva dimostrato 20 anni fa!!



Nell'ultimo album "Una strada in mezzo al cielo" duettavi con molti colleghi: possiamo aspettarci qualche sorpresa per i due concerti?

Sono stato molto contento di avere artisti così importanti ospiti nel mio disco. Nei concerti potrebbero non mancare le sorprese.



Il rock può ancora avere la carica dirompente di un tempo?

Ha una carica diversa, le canzoni sono state riarrangiate con uno spirito più leggero e con i duetti hanno un valore diverso, un vestito nuovo che con grande piacere la critica ha apprezzato molto.



C'è un pezzo tra questi al quale sei più affezionato?

"Falco a metà" e "L'Allucinazione" mi rappresentano molto ma in genere sono legato a tutte le mie canzoni, sono scritte da me quindi ognuna ha un valore perché parla di una parte di me.



E c'è un pezzo che reputi sia stato sottovalutato?

Sono problemi che non mi faccio sennò non scriverei più liberamente.



Ti sei definito il rock 2.0. Che significato ha il rock oggi?

Rock 2.0 rappresenta i 20 anni di carriera e sul palco il connubio tra l'artista e l'uomo nella società. Oggi come ieri il rock è un linguaggio, la voce della gente.



Ti senti un po' preso di mira? Pensi che sparare su Grignani oggi sia diventato un gioco piuttosto facile?

Sì… abbastanza! Secondo te?