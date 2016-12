Gianluca Grignani festeggia 20 anni di carriera con i big della musica italiana

Si intitola " Una strada in mezzo al cielo " l'album in uscita il 6 maggio e con cui Gianluca Grignani festeggia 20 anni di carriera . L'album contiene gran parte delle canzoni dei primi due album di Grignani, "Destinazione paradiso" e "La fabbrica di plastica", completamente riarrangiate e interpretate con big della musica italiana. Tgcom24 vi presenta in anteprima esclusiva il video del primo singolo, "Una donna così".

A duettare con il cantautore milanese saranno molti big, anche di diversa estrazione. Così si va da Luciano Ligabue (in "La Fabbrica di Plastica") a Carmen Consoli ("L'allucinazione"), da Elisa ("Destinazione Paradiso") ad Annalisa ("La mia storia tra le dita"). E poi ancora Briga ("Rockstar"), Luca Carboni ("Falco a metà"), Fabrizio Moro ("Più famoso di Gesù"), Max Pezzali ("Primo treno per Marte") e Federico Zampaglione ("Galassia di melassa").



"Una donna così" (realizzato con gli italo-argentini "Del Barrio"), tratto da "Destinazione Paradiso", fortunato disco d’esordio capace di vendere oltre 700mila copie solo in Italia e oltre 1 milione e mezzo nel mondo. Il video, diretto da Mauro Russo, è importante anche a livello simbolico. Infatti per la prima volta a essere protagoniste non sono modelle o attrici ma le donne della famiglia di Grignani: la mamma, la moglie, la sorella e le due figlie.