Giancarlo Giannini, i primi 75 anni del divo elegante del cinema italiano

Attore, regista, doppiatore. Non si è risparmiato Giancarlo Giannini nella sua vita. L'artista che l'1 agosto spegne 75 candeline si è sempre contraddistinto per l'eleganza e la riservatezza. Il suo nome è legato alla generazione dei grandi del cinema italiano, dove ha un posto in prima fila. Ha lavorato - tra gli altri - con Lina Wertmüller , con la quale ha formato un sodalizio decennale, Dino Risi, Luchino Visconti , Mario Monicelli , Tinto Brass...

Nel corso della carriera si è aggiudicato il Prix d'interprétation masculine al Festival di Cannes per Film d'amore e d'anarchia e la candidatura all'Oscar come miglior attore per la sua interpretazione in Pasqualino Settebellezze, entrambi film diretti da Lina Wertmüller. Ha inoltre vinto sei David di Donatello, cinque Nastri d'argento e cinque Globi d'oro. E' anche noto per aver interpretato René Mathis nei due film della saga di James Bond Casino Royale e Quantum of Solace. Nel 2009 ha ricevuto una stella sull'Italian Walk of Fame di Toronto, Canada.

Tante le opere che lo vedono recitare per la Wertmüller: da "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto" (pellicola del 1974 di cui è stato realizzato un remake nel 2002, diretto da Guy Ritchie e interpretato da suo figlio Adriano con Madonna) a "Mimì metallurgico ferito nell’onore", film del 1972 con Mariangela Melato e Agostina Belli. Presentato al Festival di Cannes. Vincitore di un David di Donatello come Miglior attore protagonista per Giannini e di un David speciale per la Melato. "Pasqualino Settebellezze", film del 1976 con quattro nomination agli Oscar: Miglior Regia, Miglior Film Straniero, Miglior Attore Protagonista e Migliore Sceneggiatura Originale (e una candidatura ai Golden Globes come Miglior Film Straniero) e Film d'amore e d'anarchia-Ovvero "Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza...", del 1973 con la Melato ed Eros Pagni. Presentato al Festival di Cannes, dove Giancarlo Giannini vinse il premio per la Miglior interpretazione maschile.

"Sessomatto", è invece il film ad episodi di Dino Risi, del 1973, con Laura Antonelli e Paola Borboni. Nove episodi per esplorare il tema del sesso “bizzarro”, accompagnati dalle musiche di Armando Trovajoli. Mentre "L’innocente", tratto dall'omonimo romanzo di Gabriele D’Annunzio è l'ultimo lavoro di Luchino Visconti. Con Laura Antonelli e Massimo Girotti è stato presentato (postumo) al Festival di Cannes.