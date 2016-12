Ghostbusters 3, il cast visita un ospedale

Sorpresa a fin di bene per le nuove Ghostbusters Melissa McCarthy , Kristen Wiig , Kate McKinnon e L eslie Jones , che hanno fatto una pausa dal set per fare visita alla clinica pediatrica Tufts Medical Center di Boston. Il cast si è presentato in ospedale attrezzato di tutto punto, con indosso l'iconica divisa e in spalle i 'ferri' del mestiere: lo zaino protonico e la scatola cattura-spiriti.

L'incursione è stata apprezzata dai piccoli ospiti dell'ospedale e lo staff su Facebook ha rigraziato le attrici per la visita: "I nostri pazienti hanno avuto una grossa sorpresa oggi, quando le star di Ghostbusters Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones sono venute a farci visita. Grazie per aver sottratto tempo alle riprese per portare un grosso sorriso ai nostri pazienti".



Le riprese di "Ghostbusters 3", che sarà un reboot, sono iniziate da qualche giorno e l'arrivo in sala è previsto per il 2016. Il terzo capitolo segue le vicende di Erin (Kristen Wiig) e Abby (Melissa McCarthy), due acchiappafantasmi che dopo aver scritto insieme un libro sul paranormale prendono strade diverse. Dopo qualche anno però Erin, proprio a causa del libro, perde il suo lavoro di insegnante e decide di mettersi di nuovo in società con Abby e con la sua nuova partner Jillian Holtzman (Kate McKinnon). Le tre incrocieranno il destino di Patty (Leslie Jones), vittima di uno spaventoso fantasma.



Nel film torneranno anche alcune degli acchiappafantasmi originali: Dan Aykroyd apparirà in un cameo mentre Bill Murray, nei panni dello scettico Martin Heiss, cercherà di ridicolizzare il lavoro della squadra di acchiappafantasmi.