Gheri, "Cuori randagi" sulla strada del rock

Si intitola "Cuori randagi" il nuovo singolo, in radio dal 15 aprile, di Gheri, cantautore toscano cresciuto a pane e rock in viaggio tra l'Irlanda e gli Stati Uniti. Già collaboratore e co-autore per Zucchero per l'album "Chocabeck", Gheri sta ora lavorando con Luciano Luisi, produttore di "Mondovisione" di Luciano Ligabue. Tgcom24 vi presenta in anteprima il video del brano.