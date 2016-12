Ghemon: "L'hip-hop deve fare spazio alle seconde generazioni"

Per cento giorni la struttura dell'area ex-Breda a Sesto San Giovanni ospiterà artisti italiani e internazionali come Stadio (19 giugno), Daniele Silvestri (15 luglio), Carmen Consoli e Max Gazzè (21 luglio), Limp Bizkit (nella loro unica data italiana il 22 agosto), Sum 41 (26 agosto), Damian Marley (5 settembre), Gue Pequeno (8 settembre) e Patty Pravo che chiuderà l'11 settembre. L'onore di aprire le danze toccherà invece il 3 giugno al rapper Ghemon, che negli anni ha evoluto il suo stile per rendere gli show live più coinvolgenti "ora non giro più solo con il dj, ma suono sul palco con la band".



Il 3 giugno aprirai la stagione del Carroponte, com'è il tuo rapporto con il festival?

Ho iniziato a frequentarlo da spettatore tanti anni fa e poi sono stato chiamato per venirci a suonare. Il Carroponte ha seguito negli anni la mia carriera, mi ha portato fortuna. Aprire la stagione è un onore per me.



Sei in giro con il tour, che programmi hai per quest'estate?

Mi sono dedicato principalmente all'attività live, ma ho continuato anche a registrare in studio. Ci sono diverse collaborazioni che usciranno a breve e dopo l'estate arriverà invece il mio nuovo disco.



Puoi già anticiparci qualcosa dell'album, ha già un titolo?

Il titolo non c'è ancora... o meglio non lo posso ancora dire (ride ndr.). Quello che posso dire è che sarà un progetto sfaccettato. La mia formazione è quella della black music, ma ci saranno tante altre influenze.