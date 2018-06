Ghali varca i confini, primo trapper italiano al più prestigioso festival hip hop europeo

Dal quartiere Baggio , periferia ovest di Milano , all' Open Air Frauenfeld , in Svizzera , il più prestigioso festival di musica urban e hip hop europeo, Ghali cavalca l'onda del suo incredibile successo e il 5 luglio diventa portavoce della musica rap italiana fuori dai confini dello Stivale. Sul palco con lui ospiti internazionali come Eminem , J Cole e i Migos ...

Il festival, nato nel 1985, ogni anno raduna più di 100.000 persone a Frauenfeld, in Svizzera e nelle precedenti edizioni ha visto in calendario artisti tra i quali Jay-Z, Kanye West, Usher e 50 Cent.

Un traguardo veramente significativo per l'artista italo-tunisino, che si è ormai lasciato alle spalle il suo passato nelle case popolari.

E dopo il 5 luglio? Tra pochi mesi Ghali sarà impegnato con la preparazione di ?GHALI IN TOUR? il suo primo tour nelle più importanti arene indoor italiane che partirà il 20 ottobre dal Pala Alpitour di Torino e si chiuderà al Palalottomatica di Roma il 13 novembre.



Queste le date:

20 OTTOBRE ? TORINO ? PALA ALPITOUR

25 OTTOBRE FIRENZE ? MANDELA FORUM

26 OTTOBRE GENOVA ? RDS STADIUM

27 OTTOBRE BOLOGNA ? UNIPOLARENA

29 OTTOBRE MILANO ? MEDIOLANUM FORUM

02 NOVEMBRE PADOVA ? KIOENE ARENA

03 NOVEMBRE ANCONA ? PALA PROMETEO

04 NOVEMBRE ? BARI ? PALA FLORIO

08 NOVEMBRE ? NAPOLI ? PALAPARTENOPE

10 NOVEMBRE ? ACIREALE ? PAL'ART HOTEL

13 NOVEMBRE ? ROMA - PALALOTTOMATICA