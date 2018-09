10 settembre 2018 10:03 Ghali: "Dai palazzi della periferia ai Palazzetti, il mio show sarà urban-fantasy...": Il rapper italo-tunisino dei record annuncia le 12 date del suo tour nelle più imporanti arene indoor italiane

"Riempire un palazzetto non solo di canzoni ma anche di show non è facile. Ho sempre voluto farlo e sto preparando uno spettacolo grandioso". Ghali è quasi pronto per il suo "Tour 2018" nei Palazzetti dello Sport di tutta Italia (dodici). Si parte il 18 ottobre da Mantova, anche se la data più importante per lui, nato e vissuto a Milano, sarà quella del 29 ottobre al Mediolanum Forum di Assago: "Per me è un traguardo incredibile, ho saltato tutti gli step nel mezzo, non ho fatto l'Alcatraz, ma sono passato direttamente dalle discoteche al Forum...".

Non si è montato la testa il giovane italo-tunisino di Baggio, quartiere della periferia ovest milanese, classe 1993, che in nemmeno tre anni ha conquistato tutti, grandi e piccoli, accorciando le distanze generazionali in fatto di musica: "A volte mi arrivano video su Instagram di famiglie che cantano tutti insieme le mie canzoni, i bambini, i ragazzi della mia età, i genitori...", racconta il rapper, consapevole dell'enorme successo raggiunto in pochissimo tempo, ma anche del peso e dei rischi che questo successo comporta: "Per me è cambiato tutto... Prima c'era la rabbia di chi non ha e di chi non viene ascoltato. Adesso c'è un po' di delusione, perché la fortuna arriva, ti dà molto, ma ti toglie o rischia di toglierti, ciò che è veramente importante, destabilizza amici, amori, famiglia...".



Ghali, che arriva dai palazzoni della periferia e dai parchetti milanesi, dove faceva freestyle insieme a Tedua, Sfera, Rkomi e Ernia, in quei palazzoni ci torna di continuo: "Finché i miei amici non riescono a pagare l'affitto e trovare lavoro come faccio a godere appieno della fortuna e del successo che mi sono capitati?". Altro che rolex al polso lui i piedi li tiene ben ancorati a terra: "E' dura avere tanto, di fianco a chi non ha, e questo mi fa avere spesso brutte sensazioni...".



Ma il successo c'è ed è innegabile e i numeri lo ribadiscono: le views dei suoi video su YouTube hanno superato i 450 milioni, con "Cara Italia" prodotto da Charlie Charles, che in poche ore dall'uscita si è guadagnato la posizione n. 1 nella top 20 charts di Spotify, ha raggiunto 4 milioni e 200mila views su YouTube in un solo giorno, mentre "Album", il suo primo disco in studio, è il quinto più venduto dell'intero 2017 e molti dei suoi brani sono stati certificati multiplatino, da "Ninna Nanna" a "Habibi" passando per Happy days". Un ragazzo d'oro insomma, proiettato già verso i mercati oltreconfine.



Ghali è stato infatti il primo ed unico rapper ad essere salito sul prestigioso palco del Frauenfeld Festival in Svizzera, il più importante festival di musica hip hop d'Europa lo scorso 5 luglio, sul quale si sono esibiti anche Eminem, Migos, French Montana...