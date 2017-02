Geri Halliwell, ecco il primo scatto social del piccolo Monty

"Monty is two weeks old today" scrive Geri Halliwell mostrando il primo scatto del suo secondogenito su Instagram. Tra le braccia della mamma e del papà, Christian Horner, che lo bacia teneramente sulla fronte, Montague George Hector Horner, nato il 21 gennaio, fa il suo debutto sui social, dove l'ex Spice ha moltissimi follower che la seguono da sempre.