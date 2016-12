Gerardina Trovato, voglia di ricominciare: "Sono stata male, ora datemi una possibilità"

E' il 1993 e in quel Festival di Sanremo in cui Laura Pausini prende il volo vincendo tra i giovani, alle sue spalle si afferma una cantautrice catanese che colpisce con la sua postura, seduta a gambe incrociate, e la grinta con cui canta. "Ma non ho più la mia città" è il primo successo di Gerardina, poi sarebbero arrivati "Gechi e vampiri" ma soprattutto "Vivere", scritta con Andrea Bocelli e da lui riproposta in un album come "Romanza", da 25 milioni di copie nel mondo. Dopo i successi poi è arrivato il buio. Se si eccettua la partecipazione a uno dei primi reality-talent ("Music Farm") e l'ep del 2008 "i sogni", di Gerardina si sono perse le tracce. In un'intervista a "Sorrisi e Canzoni Tv" lei si è sfogata dicendo di essere "stata fatta fuori. I manager mi hanno abbandonata. Avrò fatto tutti gli errori di questo mondo ma li ho pagati". Guai contrattuali con la precedente casa discografica hanno fatto il resto. A quel punto è arrivata la depressione.



Parlando dei colleghi con cui ha diviso un tratto di strada oggi Gerardina ha qualche rammarico per Bocelli ("Dopo 'Vivere', ci siamo persi e ancora oggi mi domando spesso il perché di questo suo lungo silenzio. E' un artista che stimo. Sarei comunque felice di riprendere i contatti con lui") e solo parole dolci e gratitudine per la Pausini. "E' stata l'unica a dimostrarmi affetto, comprensione e rispetto. E' proprio vero che le persone veramente grandi le si vedono nel momento del bisogno - afferma -. Laura è così: semplice, genuina, come quando gareggiavamo a Sanremo, nel 1993. Mi ha scritto una mail bellissima, che conservo gelosamente, in cui mi incoraggiava vivamente ad andare avanti. La rileggo sempre quando voglio farmi forza".



Gerardina sta lavorando a nuovi brani, che dovrebbero avere un piglio rock, visto che a metterci le mani c'è Frank Nemola, l'arrangiatore di Vasco Rossi. "Con lui ci intendiamo alla grande - dice -. Ha saputo dare un nuovo linguaggio alle mie canzoni, vestendone l'espressività con la precisione di sarto". Un altro tassello e la rinascita del sodalizio artistico con il chitarrista e compositore Angelo Anastasio: "Dopo anni di silenzio e distanza ci siamo ritrovati - spiega lei -, è il mio chitarrista storico, coautore di tutti i miei più grandi successi, compresa 'Vivere'. E' bastata una telefonata a riaccendere reciprocamente l'entusiasmo".



L'obiettivo potrebbe essere il prossimo Festival di Sanremo. Ma l'importante è fare un passo per volta, per cui Gerardina pensa al futuro prossimo. "Prima di pensare a Sanremo 2017, ci vuole una nuova casa discografica. La sto cercando - spiega -. E' fondamentale un'etichetta valida anche sul piano umano. Desidero prima dimostrare il frutto della mia maturità artistica, uscire per radio con un paio di nuovi singoli, e soltanto dopo propormi a Carlo Conti con una selezione di inediti per il prossimo Festival". Con Carlo Conti ha una sorta di debito di gratitudine, anche perché la sua ultima uscita televisiva la deve a lui. "E' il vero erede di Pippo Baudo, che mi lanciò - dice -. Gli devo molto: fu l'unico a rivolermi in tv nell'autunno del 2009 a 'I Migliori Anni'. Lo ringrazio pubblicamente anche per questo".