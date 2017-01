Gerard Depardieu, il "physique du role" è extralarge

Agli inizi della carriera era un sex symbol, ma dopo anni di vizi e eccessi il fisico ha presentato il conto a Gerard Depardieu . L'attore francese non si può dire sia invecchiato bene (a differenza del buon vino che ama bere) e gli scatti pubblicati da " Gente " mostrano la dura realtà: una grossa pancia appesantita da cibo e alcol. Da qualche tempo pare abbia deciso di non bere e chissà che non rinunci presto anche alle tentazioni a tavola.

Durante le prove al teatro Colon di Buenos Aires, dove ha portato in scena alcuni monologhi tratti dal Cyrano de Bergerac, Depardieu è rimasto in jeans e bretelle a causa del caldo.



Uno scatto imperdibile per i fotografi presenti, che hanno subito immortalato il profilo extralarge dell'attore. Lui però non se n'è curato e ha continuato a recitare, chiedendo poi qualcosa da bere alle sue assistenti... ma questa volta niente champagne, solo un bicchiere di acqua fresca!