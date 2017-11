George Takei, accusato di molestie l'iconica star di "Star Trek"

L'Hollywood Reporter riporta la notizia che George Takei è stato accusato di molestie sessuali da un ex modello e attore, Scott R. Brunton, per un fatto avvenuto nel 1981. Brunton ha rivelato di aver incontrato Takei all`inizio della propria carriera, in un bar di Los Angeles quando era già famoso grazie a "Star Trek", dove vestiva i panni iconici di Hikaru Sulu sulla nave stellare USS Enterprise. E la star avrebbe approfittato di lui quando era vulnerabile.

"È successo molto tempo fa, ma non l’ho mai dimenticato. È una di quelle storie che racconti in gruppo quando ci si rivela degli aneddoti strani, che accadono sempre. Io lo sto raccontando da anni, ma improvvisamente sono diventato nervoso a parlarne". Dopo l'incontro avvenuto al Greg’s Blu Dot bar di Los Angeles i due si scambiarono i numeri di telefono e uscirono in amicizia. Tutto cambiò quando Brunton si lasciò col suo ragazzo. Contattò Takei che lo invitò a cena: "Fu molto bravo a consolarmi e a capire che ero alterato perché ancora innamorato del mio ex. Era un grande ascoltatore. Dopo un paio di drink, ho cominciato a sentirmi disorientato, e la testa mi girava. […] L'ultima cosa che ricordo è che mi stava sfilando i pantaloni e stava cercando di togliermi le mutande, toccandomi allo stesso tempo".



Bruton ha rivelato di essersi ribellato e di essere tornato a casa una volta ripresosi. Ha anche confessato di non aver mai raccontato l'episodio alla stampa perché nessuno gli avrebbe creduto. A fargli cambiare idea è stata l’uscita polemica di Takei nei confronti dei fatti legati a Kevin Spacey, in quanto evidentemente ipocrita.



Fino ad ora non sono arrivate repiche di Takei.