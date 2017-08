George Romero, il ricordo di Asia Argento: "Devastati dalla tua perdita"

Asia Argento ha salutato su Instagram per l'ultima volta George Romero, regista horror che ha collaborato ed è stato grande amico del padre Dario. Uno scatto in bianco e nero, in cui appaiono abbracciati e sorridenti, accompagnato dalla scritta: "Addio George, la mia intera famiglia è devastata dalla tua perdita ma voglio ricordarti così. RIP".

All'ultima Mostra del Cinema di Venezia Dario Argento aveva presentato in prima mondiale la copia rimasterizzata di "Zombi", il secondo capitolo della trilogia uscito nel 1978. Fu proprio il regista italiano a curarne la versione europea e in occasione della proiezione a Venezia aveva ricordato come "il distributore dell’epoca lo vedeva come un film molto strano, troppo movimentato: la musica era troppo estrema, pensava che sarebbe andato male e io ero un po' impaurito. Ottenne un divieto ai minori di diciotto anni, anche se lo avevamo fatto pensando a un pubblico di ragazzi... Ma ho un ricordo meraviglioso di Zombi, che è stato così importante per la mia carriera e per quella di George".