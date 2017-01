George Michael, tutti i colori del pop: tra sogni di gloria e incubi personali

Gli inizi, tra il 1981 e 1984, sono quelli dei video dalle ambientazioni esotiche, dei colori pastello, degli shorts e delle acconciature cotonate e ossigenate che dominano in clip come "Club Tropicana" e "Wake Me Up Before You Go Go". Quando il decennio compie il suo giro di boa vedendo in lontananza gli anni 90, arriva il momento della malinconia di “Last Christmas” e “Careless Whispers”, delle influenze soul, del bianco e nero di video come “I’m Your Man”. Poi cala il sipario.



Sicuramente sulla spinta delle ambizioni da solista di Michael, che del duo era sempre stato il fulcro (ironie sull'inutilità di Andrew Ridgeley a parte); ma anche per la consapevolezza di rischiare di finire clamorosamente fuori moda, come accaduto a tanti coetanei che hanno lottato (spesso invano) con le unghie per mantenere un briciolo di notorietà a dispetto dei tempi che cambiavano. Il primo album solista, “Faith”, è il compimento del percorso precedente, sia sul piano del look sia quello dello stile. Il successo commerciale è se possibile ancora più ampio di quello degli Wham!, così come le critiche restano in gran parte allineate sul pregiudizio e lo snobismo imperante nei confronti del pop di quegli anni. La voce potente, calda e vellutata di George passa in secondo piano rispetto all’impatto estetico, all’immagine che punta in maniera decisa sul sesso (il video scandalo di “I Want Your Sex” è il singolo trascinante) e all’isteria collettiva che solleva a ogni suo passaggio, così da venire derubricato a popstar di plastica come molti della sua epoca.



Un'immagine che gli va evidentemente stretta se il successivo album lo intitola in modo significativo “Listen Without Prejudice vol. 1” (ascolta senza pregiudizi) e prende al contempo la decisione non apparire più nei propri video. Se la critica lo snobba, sono le grandi rockstar a certificarne il livello assoluto: Elton John che lo invita a duettare su “Don’t Let The Sun Go Down On Me” o i Queen, con i quali interpreta una straordinaria “Somebody To Love” sul palco del Freddie Mercury Tribute. Per qualche tempo si vocifera persino che potrebbe entrare nel gruppo in sostituzione del frontman scomparso. Qualcuno la ritiene un’eresia, ma a dispetto delle distanze tra i due personaggi, le qualità vocali li accomunano molto più di quanto si potrebbe pensare. E alla fine non saranno nemmeno solo quelle, ma anche una tragica attrazione per il lato oscuro della vita.