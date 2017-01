George Michael, sui tabloid inglesi avanza l'ipotesi di overdose

George Michael potrebbe essere morto per un'overdose di eroina . La notizia arriva dal "Daily Telegraph ", che l'avrebbe appreso da una fonte vicina al cantante. Nell'ultimo anno l'icona del pop avrebbe dovuto combattere contro una crescente dipendenza e anche per quello sarebbe comparso poco in pubblico, apparendo fisicamente appesantito, lontano dall'immagine tanto amata dai fan.

"Nell'ultimo anno Michael ha lottato contro una crescente dipendenza dall'eroina. È stato ricoverato diverse volte al pronto soccorso per una overdose. È già tanto che abbia resistito così tanto", ha rivelato la fonte.



L'arresto cardiaco, che secondo quanto dichiarato dal manager Michael Lipman sarebbe stata la causa della morte, è una conseguenza comune per i dipendenti da eroina, come spiega il quotidiano britannico. Negli anni precedenti l'ex-membro degli Wham era stato arrestato più volte per uso e possesso di droghe leggere.