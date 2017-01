Via social il ragazzo ha espresso il suo dolore per la morte di George Michael, che nel 1992 fu suo padrino di battesimo, condividendo un tenero scatto di lui bambino abbracciato alla star inglese. "Riposa in pace George. Ho il cuore spezzato perché non potremmo più riconciliarci, dopo tanti anni. Non posso credere che sia successo... Ti prego, guardami dal lassù e goditi il paradiso. Ti voglio bene".



La famiglia del ragazzo, che è diventato famoso negli Stati Uniti grazie alla partecipazione al reality "Vanderpump Rules", interruppe i rapporti con George Michael nel 1998, dopo l'arresto per condotta immorale in un bagno pubblico. "E' stato come un secondo padre per me e ora non abbiamo più la possibilità di parlarci di nuovo, ho il cuore spezzato per questo" ha dichiarato il 24enne, che ora vive in California e lavora come dj "E' la cosa che mi sconvolge di più. Ho sempre pensato che una volta che fossi stato più grande avrei potuto andare a cercarlo e riallacciare i rapporti".