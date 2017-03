George Michael, la casa e buona parte del patrimonio alla sorella maggiore

Alle sue sorelle George Michael era legatissimo. E il testamento non mente: tanto che l'artista ha lasciato tutto alle adorate Yioda e Melanie. Quest'ultima, che fa la parrucchiera e lo ha sempre seguito in giro per il mondo, ha ereditato la casa da 10 milioni di sterline nel quartiere Highgate di Londra e buona parte del suo patrimonio da oltre 100 milioni di sterline: il resto andrà a Yioda.