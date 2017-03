George Michael, l'ultimo saluto nel cimitero di Highgate a Londra

"Possiamo confermare che il funerale del cantante George Michael si è svolto oggi. La sua famiglia e gli amici intimi si sono riuniti in una piccola cerimonia privata a dire addio al loro amato figlio, fratello e amico" ha scritto la famiglia in una dichiarazione diffusa dal portavoce della popstar scomparsa: "La famiglia di George Michael ringrazia i suoi fan in tutto il mondo per il loro amore e molti messaggi di sostegno".



Secondo il tabloid britannico Daily Mail, la cerimonia sarebbe avvenuta mercoledì 29 marzo alle 14 locali. Presenti, oltre al padre ottantenne di George, Kyriacos Panayiotou, e alle sorelle Melanie e Panayiota, anche il fidanzato della star Fadi Fawaz, l'ex Wham! Andrew Ridgeley, Martin Kemp degli Spandau Ballet, la modella Kate Moss, Helen 'Pepsi' DeMacque e Shirlie Holliman.



Le indagini sul decesso hanno rivelato che Michael è morto per cause naturali, come risultato di una malattia cardiaca e di steatosi epatica (detta anche fegato grasso). In passato, il cantante aveva combattuto contro problemi di salute e di tossicodipendenza.