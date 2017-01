George Michael, l'autopsia non chiarisce le cause della morte

Restano sconosciute le cause della morte di George Michael. L'autopsia sul corpo dell'artista non ha infatti dato risultati definitivi sui motivi del decesso, scrive in una nota la polizia della Thames Valle. Saranno necessari ulteriori esami nelle prossime settimane per far luce sul caso. La morte viene comunque considerata "non sospetta" anche se le cause rimangono per il momento sconosciute. Michael è morto a 53 anni, nel sonno, il giorno di Natale.