George Michael, il medico legale: "Morto per cause naturali"

George Michael è morto per cause naturali. Lo ha confermato il medico legale, a conclusione della lunga indagine sulla morte del cantante, spiegando che il decesso "è dovuto ad una cardiomiopatia dilatata con miocardite". "L'indagine è interrotta e non c'è necessità di un'inchiesta o di ulteriori approfondimenti", ha aggiunto Darren Salter, medico legale dell'Oxfordshire.