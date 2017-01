Nelle foto scattate il 9 dicembre (concesse a Tgcom24 per la prima pubblicazione sui siti web italiani) si vede George Michael seduto insieme ai suoi collaboratori negli studi di registrazione ad Highgate, intento a guardare uno schermo. La popstar appare sereno e in forma, lontano dall'avere problemi di salute.



"Ero davanti a lui e stava bene. Era impegnato a registrare il film documentario sulla sua carriera - spiega Laura - Ho chiesto informazione sulla sua salute anche al cugino Alex che era lì con lui. E' stato uno dei suoi più stretti collaboratori e mi ha assicurato che era in ottima salute ed era molto concentrato sul nuovo progetto. 'Non vedi? Sta lavorando, se stesse male non sarebbe qui' mi ha detto".



"Anche l'ipotesi del suicidio mi fa male, stanno sporcando la sua immagine e voglio far emergere la verità. Amava il suo pubblico e la vita. Ha fatto moltissime donazioni anonime e prestava servizio di volontariato per i senzatetto - continua - Si era lasciato alle spalle il periodo più brutto. Qualche anno fa aveva avuto una bronchite che gli era quasi costata la vita, ma dopo la lunga pausa era pronto a tornare alla ribalta".