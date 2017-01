George Michael: Chris Martin canta Last Christmas per i senzatetto londinesi

Con lui c'era la fidanzata Annabelle Wallis, 32 anni, che si è goduta lo spettacolo seduta con alcuni ospiti a un tavolo. Lei e Chris erano entrambi vestiti molto casual in jeans, giacche e cappelli di lana. La coppia si frequenta da un anno dopo che Martin si è separato nel 2014 dalla moglie il premio Oscar Gwyneth Paltrow, con la quale ha avuto due figli.



Non è la prima volta che il cantante si esibisce per i senzatetto quest'anno. Il 23 dicembre infatti il leader dei Coldplay aveva organizzato un altro concerto "a sorpresa" per il centro di accoglienza The Bowery Mission a Manhattan. E per trovare fondi in supporto della struttura qualche ora dopo la sua visita era salito sul palco del Mercury lounge, noto locale di New York, raccogliendo oltre 4000 dollari. In quella occasione Martin aveva suonato al piano Life on Mars in omaggio a David Bowie.



Il funerale di George Michael - Emergono i primi dettagli sul funerale del cantante scomparso il giorno di Natale. Secondo alcuni giornali inglesi le cerimonie funebri dovrebbero essere due, una privata e l'altra pubblica, visto il clamore suscitato dalla sua scomparsa e l'elevato numero di fan che accorrerà sicuramente alla celebrazione. L'altra voce indiscreta e non ancora confermata è che al funerale potrebbe partecipare Elton John, grande amico e collega di George Michael, con il quale ha duettato nell'indimenticabile brano "Don't Let The Sun Go Down On Me", canzone che vorrebbe cantare live proprio in quell'occasione. "Elton canterà come ha fatto per il funerale di Diana... come un addio definitivo..." Nessuna ufficializzazione ancora tuttavia su data e luogo delle cerimonie.