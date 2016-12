George Martin, la musica dice addio al 'quinto Beatle'

E' morto a 90 anni Sir George Henry Martin , noto al mondo come il " quinto Beatle ", un titolo guadagnato per il suo ruolo di produttore della maggior parte delle registrazioni dei Beatles, ma anche per aver suonato pezzi strumentali in alcuni dei loro brani. La notizia è stata data su Twitter da Ringo Starr: "Dio benedica George Martin, che riposi in pace, con amore a Judy e alla sua famiglia, Ringo e Barbara".

Ringo Starr ha inoltre postato una foto dei Fab Four insieme a Martin con la didascalia: "Grazie per tutto il tuo amore e la tua gentilezza George, pace e amore". Martin aveva contribuito a far raggiungere ai Beatles il successo globale, in qualità di capo della casa discografica Parlophone, dopo aver sentito il loro demo tape nel 1962.



"Sono molto addolorato di apprendere la scomparsa di George Martin. Era un vero gentiluomo e per me è stato come un secondo padre. Ho tantissimi meravigliosi ricordi di questo grande uomo che sarà con me per sempre" lo ha salutato Paul McCartney "Ha guidato la carriera dei Beatles con abilità e buon umore tanto da diventare un vero amico per me e per la mia famiglia. Se qualcuno si è guadagnato il titolo di quinto Beatles, questo è George. Dal giorno in cui ci diede il primo contratto discografico all'ultima volta in cui lo vidi è stata la persona più generosa, intelligente e musicale che abbia mai conosciuto".



Al coro di omaggi si sono aggiunti anche il primo ministro David Cameron ("Era un gigante della musica. Ha lavorato con i Fab Four per creare la musica pop più duratura del mondo"), Sean Ono Lennon (figlio di John Lennon e Yoko Ono), Lanny Kravitz, Liam Gallagher e l'attore Roger Moore.