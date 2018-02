George e Amal Clooney donano 500mila dollari per la marcia contro le armi

George e Amal Clooney si mobilitano contro la lobby delle armi e scendono in campo a fianco dei ragazzi del movimento studentesco che lotta per chiedere a gran voce una stretta sulle armi da fuoco. La coppia ha donato 500mila dollari per la "March For Our Lives", manifestazione che si terrà il prossimo 24 marzo a Washington dopo la strage a Parkland in Florida, dove lo scorso 14 febbraio un ex studente ha ucciso 17 persone.