George e Amal Clooney, cena romantica e donazione da 1 mln di dollari contro il razzismo

Un contributo che i signori Clooney hanno voluto offrire alla luce degli episodi di violenza avvenuti a Charlottesville, in Virginia: "Ciò che è accaduto a Charlottesville", hanno detto in una dichiarazione ufficiale, "e ciò che sta accadendo nelle comunità del nostro paese richiede il nostro intervento collettivo per combattere l'odio". George e Amal, molto uniti sul fronte dell'impegno sociale, soprattutto per quanto riguarda i diritti civili, hanno sottolineato di voler far sentire la loro voce e il loro supporto finanziario a favore della battaglia per l'uguaglianza: "Non ci sono due parti dell'odio e dell'intolleranza". La donazione è stata fatta tramite la Clooney Foundation for Justice, creata dalla stessa coppia nel 2016 per promuovere la giustizia nel tribunali, nelle comunità, nelle scuole e nel mondo.



Intanto prosegue la loro estate blindata nella mega villa sul Lago di Como, dove i due hanno deciso di trascorrere i primi mesi di vita dei gemelli Ella e Alexander, nati ai primi di giugno. Non senza qualche rara uscita da fidanzatini. Come quella in cui la coppia è stata fotografata (gli scatti sono di "Diva e Donna") all'uscita dell'Harry's Bar di Cernobbio. Amal in abito verde lungo e trasparente e in splendida forma e George radioso e affascinante, come sempre. Da quando sono diventati genitori sono addirittura più belli!!!