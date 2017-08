George e Amal Clooney aiuteranno 3mila bambini rifugiati siriani a studiare

George e Amal Clooney continuano a essere impegnati sul fronte umanitario. Questa volta una loro donazione andrà a favore dei rifugiati in fuga dalla Siria, per aiutare i loro figli a studiare. La loro nuova associazione, la Clooney Foundation For Justice, ha avviato un progetto in Libano che prevede di aiutare 7 scuole pubbliche a fornire opportunità formative a circa 3mila ragazzi che non studiano.