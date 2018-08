Il divo, passata la paura dopo il brutto incidente di cui è stato protagonista in Sardegna, quando è stato travolto da un auto mentre viaggiava in scooter verso il set della serie televisiva "Catch-22" che stava girando sull'isola, può così godersi questo invidiabile traguardo.



"Forbes" ha tenuto in considerazione non solo i guadagni cinematografici ma anche quelli extra e Clooney quest'anno ha beneficiato della vendita della compagnia di tequila Casamigos a Diageo per 700 milioni di dollari. Per Dwayne Johnson fondamentali gli introiti derivanti dal successo di "Jumanji: Welcome to the Jungle" che ha incassato oltre 940 milioni di dollari globalmente, diventando il quinto maggiore incasso del 2017 e il quarantaduesimo di tutti i tempi. A Robert Downey Jr hanno giovato i ruoli in "Spider-Man: Homecoming" di Jon Watts e in "Avengers: Infinity War".





A condividere con Clooney lo scettro di più pagata tra le donne, invece, c'è Scarlett Johansson.



Sempre secondo "Forbes", l'attrice rispetto al 2017 ha quadruplicato i suoi introiti e ha sbaragliato tutte le colleghe guadagnando 40,5 milioni di dollari principalmente grazie al suo ruolo di Vedova Nera in "Avengers: Infinity War", super campione d'incassi della stagione. Dietro di lei, a distanza, ecco Angelina Jolie, seconda con 28 milioni di introiti e Jennifer Aniston terza con 19,5 milioni di dollari guadagnati.