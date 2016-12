George Clooney odiava Brad Pitt? Lo svela Geena Davis

Da tempo George Clooney e Brad Pitt sono legati da una forte amicizia. Ma non è sempre stato così. E la colpa è di due donne: "Thelma & Louise". A quanto pare George fece i provini per il film cult di Ridley Scott, finendo scartato a vantaggio proprio del giovanissimo Brad. A raccontare l'accaduto in tv è stata Geena Davis, che incontrò Clooney in aereo. L'attore le rivelò l'odio verso il marito di Angelina Jolie per non essere stato scelto.