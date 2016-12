George Clooney e la moglie Amal, belli e innamorati in passerella

Non amano presenziare agli appuntamenti mondani ma quando partecipano, lo fanno in grande stile. George Clooney e la moglie Amal Alamuddin sono state le star indiscusse della première di 'Ave Cesare' l'ultima pellicola dei fratelli Coen ambientata nella Hollywood degli anni Cinquanta, con Clooney nel ruolo di Baird Whitlock, una star del cinema un po' tonta e vanesia.

Innamoratissimi e sorridenti, il signor e la signora Clooney si sono concessi ai fan, regalando sorrisi e scherzando con i fotografi presenti. George ha improvvisato smorfie e facce buffe, che contraddistinguono il suo personaggio nel film.



"Sono divertenti, sono molto preparati e fanno grandi film costantemente e amano così tanto quello che fanno da renderlo facile" ha dichiarato Clooney che nel film, ambientato durante la "golden age" di Hollywood, interpreta un attore impegnato in un film sull'antica Roma. Con lui anche Channing Tatum e Scarlett Johansson, nei panni dell'attrice e nuotatrice Esther Williams.



"Perché guardare il film? Principalmente per Channing Tatum che balla vestito da marinaio" ha scherzato il divo "Questo è sufficiente. Poi se volete potete anche vedere Scarlett Johansson che nuota in una piscina, vale la pena di vederla".