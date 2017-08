George Clooney è il più bello del pianeta, lo dice la scienza

La scienza fuga gli ultimi dubbi su una delle certezze assolute che abbiamo: George Clooney è l'uomo più bello del mondo. La perfezione dell'attore deriva dallo studio del chirurgo britannico Julian De Silva, che ha analizzato il rapporto matematico tra le differenti parti del viso di tante star maschili. La regola usata è quella della sezione aurea (in inglese "Beauty Phi"), che dall'antica Grecia sancisce la bellezza (usata anche da Leonardo nel suo "Uomo Vitruviano").

Attraverso questo calcolo, dunque, gli scienziati hanno definito che il volto di George Clooney raggiunge il miglior rapporto con la simmetria in assoluto, risultando così il più vicino alla perfezione, al 91,86%. Nella classifica stilata, dietro di lui seguono Bradley Cooper che totalizza un 91,80%, mentre Brad Pitt si ferma a 90,51%.



Fuori dal podio troviamo l'ex dei One Direction Harry Styles che ha raggiunto un totale di 89,63% e David Beckham con un onorevole 88,96%. A chiudere la top ten ci sono, al sesto posto Will Smith (88,88%), al settimo Idris Elba (87.48%), al nono Zayn Malik (86,5%) e al decimo Jamie Fox (85,46%).