George Clooney e Amal, un caffè con Angela Merkel

Lo aveva promesso in conferenza stampa all'apertura del Festival di Berlino e lo ha fatto. George Clooney, con la bella moglie Amal, ha incontrato Angela Merkel. La coppia più glamour di Hollywood ha preso un caffè con la cancelliera tedesca, un incontro cordiale in cui si è parlato - come riporta la Bild - di una questione serissima: i rifugiati. George e Amal sono stati anche i protagonisti del red carpet della Berlinale che ha infatti debuttato con "Ave Cesare" dei fratelli Joel ed Ethan Coen.