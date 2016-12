George Clooney e Amal incontrano tre famiglie siriane a Berlino

"E' stato un onore incontrare tre famiglie siriane la cui vita è stata distrutta dalla guerra - ha dichiarato Clooney - E' stato stimolante comprendere come i tedeschi li stiano aiutando a costruire il loro futuro" ha continuato l'attore. Per il presidente della ong le storie di queste famiglie devono essere un incentivo per fornire aiuti umanitari, ma essere anche uno stimolo per accelerare il processo di pace nella zona.



Amal, che ha origini libanesi, ha mostrato tutta la sua partecipazione e commozione per i profughi, ripercorrendo le vicende tragiche che hanno toccato la sua famiglia: "Anche i miei familiari sono dovuti scappare dalla guerra e sono stati abbastanza fortunati da essere accettati da un paese europeo nel 1982. Spero che riuscirete a ritornare in una Siria libera e sicura".