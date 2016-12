George Clooney all'Estathe Market Sound: sale sul palco con i Toto

In questi giorni non si parla d'altro sul lago di Como: George Clooney vuole vendere Villa Oleandra. A Laglio l'attore americano è di casa, eppure si dice che voglia cercare una dimora più riservata e difficilmente raggiungibile dai paparazzi. In attesa di un eventuale trasloco il divo di Hollywood continua a bazzicare per Milano. Eccolo l'altra sera all'Estathe Market Sound ai Mercati Generali, sul palco con i Toto.